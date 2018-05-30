بعد الإساءة للدفاع المدني.. ” قانوني ” يوضح عقوبة التغريدات المسيئة للجهات الحكومية

عادل الحربي(صدى):

كشف علي بن محمد القريشي، المستشار القانوني والمحكم الدولي، عن عقوبة المسيئين للجهات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنهم يواجهون عقوبتي السجن والغرامة المالية، وذلك طبقًا لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمطبوعات والنشر.

جاء ذلك تعقيبًا منه على تعرض المديرية العامة للدفاع المدني، لتغريدة مسيئة لأفرادها ومنسوبيها من قبل أحد الأشخاص، وذلك عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

حيث تفاعلت ” الدفاع المدني ” مع التغريدة المسيئة، وتوعدت صاحبها بالمحاسبة القانونية قائلة: ” تم رصد التغريدة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ” .

اقرأ أيضًا: