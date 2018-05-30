” شؤون الحرمين ” تدشن برنامج إجابة السائلين للرد على استفسارات المعتمرين

نايف السالم(صدى):

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتدشين برنامج ” إجابة السائلين ” .

حيث يختص هذا البرنامج بالرد على استفسارات الزوار والمعتمرين المتعلقة ” بمناسك العمرة وأحكام الصيام ” وغيرها من العبادات بأكثر من لغة.

وفي هذا السياق، أبان سليمان المقوشي، المدير العام لإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، أن الرئاسة قامت بتوفير عدد من المترجمين بلغات منها ” الإنجليزية والأوردية والفرنسية والتركية ” وغيرها.

من الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يتخذ 19 موقعًا يتوزع فيها داخل الحرم والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول، بالإضافة لتغطية ساحات الحرم بعدة كبائن؛ لإجابة السائلين.