بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص سرقوا سيارتين بتربة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو ثلاثة شباب قاموا بسرقة سيارتين؛ ثم أشعلوا النيران في إحداهما في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.

وتمكنت إحدى الدوريات الأمنية بالمنطقة من الإطاحة بهم فور مشاهدة الواقعة؛ حيث تمت الواقعة على إحدى الطرق السريعة بالمحافظة.