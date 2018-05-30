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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص سرقوا سيارتين بتربة

بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص سرقوا سيارتين بتربة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو ثلاثة شباب قاموا بسرقة سيارتين؛ ثم أشعلوا النيران في إحداهما في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.

وتمكنت إحدى الدوريات الأمنية بالمنطقة من الإطاحة بهم فور مشاهدة الواقعة؛ حيث تمت الواقعة على إحدى الطرق السريعة بالمحافظة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لايوفجهم ،، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 2 ساعتين

يجب محاسبتهم محاسبه قوية حتي لا يتكرر ثانيه

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

نبغي جطع أيديهم هذا هو العقاب السليم لمن يقوم بالسرقه

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