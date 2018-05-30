رسميا.. هزازي في القادسية حتى 2020

نواف السالم(صدى):

كشفت إدارة نادي القادسية عن تمديد عقد لاعب خط الوسط نايف هزازي، بشكلٍ رسمي لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2022، حيث جرت مراسم تجديد العقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ مساعد الزامل.

ويعد ” هزازي ” من الركائز الأساسية في تشكيلة القادسية منذ موسم 2015/2016، كما شارك في الموسم الماضي في 19 مباراة في مسابقة الدوري منها 14 مباراة بشكل أساسي.

ويذكر، أن هذه الخطوة من الإدارة القدساوية تأتي للمحافظة على نجوم الفريق، بعدما ارتبط هزازي بعدة أندية خلال الفترة الماضية بعد ما أظهره من أداء ممتاز في الموسم الماضي.