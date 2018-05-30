الأرصاد تصدر تنبيهين لمنطقتي جازان ونجران

تركي السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، تنبيهًا لسكان منطقة جازان، ينذر بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الإرتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، وذلك بداية من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا آخر لسكان منطقة نجران، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع فرصة تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الإرتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة نجران من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء الموافق 30/5/2018م، حتى الساعة 21:00 من اليوم ذاته.