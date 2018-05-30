الأرصاد تصدر تنبيهين لمنطقتي جازان ونجران
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، تنبيهًا لسكان منطقة جازان، ينذر بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الإرتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، وذلك بداية من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.
كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا آخر لسكان منطقة نجران، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع فرصة تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الإرتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.
وأوضحت الهيئة، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة نجران من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء الموافق 30/5/2018م، حتى الساعة 21:00 من اليوم ذاته.
ماجد[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويحمينا ويكفينا الشرور
خديجه[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارزقنا خيرها واكفينا شرها
عمار[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احمينا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا يارب العالمين