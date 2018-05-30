بالفيديو.. فتاة حسناء تحول نفسها إلى ” عفريت ” بالمكياج

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استخدمت فتاة حسناء ، أدوات التجميل ، لتحويل نفسها إلى شكل مرعب .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحول نفسها إلى شكل مرعب باستخدام المكياج، حيث وضعت على فمها قطع من المناديل وكريم الأساس وراحت تضع خيط على فمها ولون أحمر غامق كأنه دماء.