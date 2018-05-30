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بالفيديو.. فتاة حسناء تحول نفسها إلى ” عفريت ” بالمكياج

بالفيديو.. فتاة حسناء تحول نفسها إلى ” عفريت ” بالمكياج
متابعات(صدى):

استخدمت فتاة حسناء ، أدوات التجميل ، لتحويل نفسها إلى شكل مرعب .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحول نفسها إلى شكل مرعب باستخدام المكياج، حيث وضعت على فمها قطع من المناديل وكريم الأساس وراحت تضع خيط على فمها ولون أحمر غامق كأنه دماء.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 2 ساعتين

😨😰 بسم الله الرحمن الرحيم ….بس والله فنانه ورسمها خطيررررر 👍🏻

[ عدد التعليقات: 3771 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعضهم احسن من الفن نفسه -اتقان عجيب-
مره وحده راسمه نفسها تمثال في ساحه في بروكسل -وجيت اتفحصها عن قرب وفجأه مسكت يدي-حسيت بصدمه قويه-
الفن للفن-

[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 1 ساعة

احب اشوف الرسامين والرسومات بالرغم ان رسمي سيء جداً هههههههههههههه بس يبهروني الرسامين 🙂

[ عدد التعليقات: 29034 ] نشر منذ 1 ساعة

ياصدى والله الحاله هذي ما تناسب كل ما حطيت تعليق يختفي ولاعد اشوفه الى بعد ما اطلع من الخبر والاسم والايميل. صار يطفش
يا واقي ياواقي لا الخبط بين الاسم والبريد

[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 1 ساعة

صادقه وربي …. طولت الهرجه وسماجه كل شويه نحط الاسم والايميل 😑😤 نريد حلاً …. 😑

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