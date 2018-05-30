بالفيديو.. فتاة حسناء تحول نفسها إلى ” عفريت ” بالمكياج
استخدمت فتاة حسناء ، أدوات التجميل ، لتحويل نفسها إلى شكل مرعب .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحول نفسها إلى شكل مرعب باستخدام المكياج، حيث وضعت على فمها قطع من المناديل وكريم الأساس وراحت تضع خيط على فمها ولون أحمر غامق كأنه دماء.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 2 ساعتين
😨😰 بسم الله الرحمن الرحيم ….بس والله فنانه ورسمها خطيررررر 👍🏻
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3771 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعضهم احسن من الفن نفسه -اتقان عجيب-
مره وحده راسمه نفسها تمثال في ساحه في بروكسل -وجيت اتفحصها عن قرب وفجأه مسكت يدي-حسيت بصدمه قويه-
الفن للفن-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 1 ساعة
احب اشوف الرسامين والرسومات بالرغم ان رسمي سيء جداً هههههههههههههه بس يبهروني الرسامين 🙂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29034 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29034 ] نشر منذ 1 ساعة
ياصدى والله الحاله هذي ما تناسب كل ما حطيت تعليق يختفي ولاعد اشوفه الى بعد ما اطلع من الخبر والاسم والايميل. صار يطفش
يا واقي ياواقي لا الخبط بين الاسم والبريد
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 1 ساعة
صادقه وربي …. طولت الهرجه وسماجه كل شويه نحط الاسم والايميل 😑😤 نريد حلاً …. 😑