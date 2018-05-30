” السكري ” يلتهم ميزانية وزارة الصحة بعد ارتفاع معدلات انتشاره بالمملكة
وصل مرض السكري من النوع الثاني إلى معدلات انتشار عالية بالمملكة، حيث بلغت نسبة انتشاره وفقًا لآخر إحصائية لـ 32.8%.
وعن تكلفة علاج مرض السكري، أوضح عبد العزيز التركي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء في المنطقة الشرقية، أن علاج ” السكري ” يكلف وزارة الصحة ما يقارب من 40% من ميزانيتها سنويًا.
من الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة كانت قد أوضحت أن واحدًا من كل أربعة أشخاص، إما مصاب أو أنه في مرحلة ما قبل الإصابة بـ ” السكري ” .
محمد سعد[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 1 ساعة
السكري زاد بسبب مواقع التواصل الاجتماعي الان الاغلبية يحمل جوالين وثلاث جولات ولكل جهاز فيه برامج تواصل اسناب انستغرام واتس توتر لما اشوف بعض الناس عايش في مشقه وتعب بسبب التعلق المرضي بالهواتف لدرجة ان البعض اصبح يهمل حتى نظافته لا يجد الوقت يستحم فيه طبيعي تزيد معدلات السكر