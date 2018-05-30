” السكري ” يلتهم ميزانية وزارة الصحة بعد ارتفاع معدلات انتشاره بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

وصل مرض السكري من النوع الثاني إلى معدلات انتشار عالية بالمملكة، حيث بلغت نسبة انتشاره وفقًا لآخر إحصائية لـ 32.8%.

وعن تكلفة علاج مرض السكري، أوضح عبد العزيز التركي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء في المنطقة الشرقية، أن علاج ” السكري ” يكلف وزارة الصحة ما يقارب من 40% من ميزانيتها سنويًا.

من الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة كانت قد أوضحت أن واحدًا من كل أربعة أشخاص، إما مصاب أو أنه في مرحلة ما قبل الإصابة بـ ” السكري ” .