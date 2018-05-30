رفع السن المحدد لمستفيدي القرض العقاري المدعوم لـ 75 عاما

علي القحطاني(صدى):

أقدمت بعض البنوك على رفع السن المحدد، لمستفيدي القرض العقاري المدعوم من الصندوق العقاري من 70 لـ 75 عامًا.

وذلك في خطوة من البنوك؛ لتوسيع قاعدة مستفيدي التمويل العقاري، بعد السماح بتحويل من هم بقوائم انتظار الصندوق للبنوك وشركات التمويل.

يُذكر أن الصندوق العقاري كان قد أبرم اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة ” دار التمليك ” ؛ وذلك لتقديم تمويل لموظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين أو من هم قاربوا من سن التقاعد.