بالصور.. أمير مكة يشارك رجال الأمن إفطارهم بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

قام الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة رجال الأمن إفطارهم بالمسجد الحرام، حيث تناول طعام الإفطار بصحبتهم، أمس الثلاثاء، وذلك بحضور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

واستمع أمير مكة خلال لقاءه رجال الأمن، إلى شرح عن الدور التكاملي بين الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين، مطلعًا على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل الحرم المكي.

كما توجه الأمير الفيصل بالشكر لكل القطاعات العاملة في المسجد الحرام، مشيدًا بجهود الشباب السعودي المتطوع التي يقومون بها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام، في شهر رمضان المبارك.

فيما بيّن أمير مكة، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ضرورة تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.