وظائف شاغرة بوزارة ” الشؤون البلدية والقروية “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:

– مهندسين مدنيين.

– مهندسين معماريين.

– أخصائيين استثمار.

– أخصائيين موارد بشرية.

– باحثين قانونيين.

– أطباء بيطريين للعمل في كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

– مراقبين صحيين.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة توافر هذه الشروط في المتقدمين للوظائف وهي:

– أن يكون المتقدم مواطن.

– لا يقل المؤهل العلمي عن بكالوريوس في نفس التخصص، ومعادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

– أن يكون لائق صحيًا.

– أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقًا.

– اجتياز اختبار تحديد المستوى، واجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

وناشدت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، التقديم من خلال الرابط التالي:هنا

؛ وذلك في موعد أقصاه 1439/10/06هـ.