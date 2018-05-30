وظائف شاغرة بوزارة ” الشؤون البلدية والقروية “
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:
– مهندسين مدنيين.
– مهندسين معماريين.
– أخصائيين استثمار.
– أخصائيين موارد بشرية.
– باحثين قانونيين.
– أطباء بيطريين للعمل في كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.
– مراقبين صحيين.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة توافر هذه الشروط في المتقدمين للوظائف وهي:
– أن يكون المتقدم مواطن.
– لا يقل المؤهل العلمي عن بكالوريوس في نفس التخصص، ومعادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.
– أن يكون لائق صحيًا.
– أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقًا.
– اجتياز اختبار تحديد المستوى، واجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.
وناشدت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، التقديم من خلال الرابط التالي:هنا
؛ وذلك في موعد أقصاه 1439/10/06هـ.
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