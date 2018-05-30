” الأمر بالمعروف ” تثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكافحة التحرش

عادل الحربي(صدى):

ثمّن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش الجديد.

حيث قالت رئاسة الهيئة في تغريدة لها على ” تويتر ” : ” الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينوه بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش ” .

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، كان قد أقر موافقته على نظام مكافحة جريمة التحرش، مساء أمس الثلاثاء، وذلك خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بمحافظة جدة.