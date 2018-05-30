حقيقة إيقاف مزاد علني لعدد من العقارات لرجل أعمال شهير بمكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، حقيقة قيامها بوقف مزاد علني لعدد من العقارات التابعة لرجل أعمال شهير كان رئيسًا لناد غربي.

حيث نفى محسن السروري، عضو لجنة العقار بغرفة العاصمة المقدسة الشريف، ما تم تداوله عن قيام المحكمة بإيقاف المزاد؛ بعدما صدر بحقه أحكام قضائية ومطالبات بأكثر من 150 مليون ريال.

وقال ” السروري ” : ” كل ما قيل حول إيقاف المزاد عار تماماً من الصحة ولم تصدر المحكمة أي إجراء بذلك ” ، مشيرًا إلى أن محكمة التنفيذ أقرت انعقاد المزاد؛ وذلك بعد استيفائها كل الإجراءات التي تستوفي تنفيذه، بحضور رجال أعمال ومهتمين بالمجال العقاري.