إصابة 6 أفراد بـ ” كورونا ” لديهم مزرعة إبل في نجران

نايف السالم(صدى):

أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس ” كورونا ” بمنطقة نجران، وتم نقلها إلى الرياض عن طريق الإسعاف الجوي المخصص للأمراض المعدية.

وأكدته وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية أنه تم الشخوص على منزل العائلة من قبل الشؤون الصحية بنجران، وتم عمل جميع الإجراءات اللازمة من استقصاء وبائي، وحصر لجميع المخالطين ومناظرتهم وتقديم التوعية الصحية، بحسب وسائل محلية.

يذكر أن الأسرة لديها مزرعة في نجران، بها عدد من رؤوس الإبل، وجرى إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة لإتخاذ الاجراءات الوقائية.