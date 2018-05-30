اليوفي يفكر في بيع هيجواين ويجد بديلًا من تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن يوفينتوس الإيطالي يضع نجمه هيجواين على قائمة اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت المصادر إن يوفينتوس يفكر في طرح هيجواين للبيع والعروض مفتوحة ما بين 22 إلى 60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اليوفي سيتعاقد مع ألفارو موراتا من تشيلسي؛ ليحل بديلًا لهيجواين.

وفي السياق ذاته يبدو أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم اليوفي في حال تولي ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي القيادة الفنية لبلوز لندن الموسم القادم.