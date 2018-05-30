بالفيديو..تظاهرات في تونس للمطالبة بحرية الإفطار في رمضان

تونس(صدى):

علق المحلل السياسي، الدكتور حمدان الشهري، على تظاهر العشرات في تونس للمطالبة بحرية الإفطار في نهار رمضان، في مشهد يجسد المعنى الحقيقي للجهر بالمعصية.

وقال الشهري : ” رؤساء دول ووزراء بلدان غير إسلامية يتعاطفون مع المسلمين وبعضهم يصوم رمضان معهم بل ويهنئون المسلمين بالشهر الكريم، وقطيع من الماشية في بلد مسلم يسقط ركن من أركان الإسلام جهاراً نهاراً بل ويتهم من يصومه بالدعشنه ” .

كان العشرات في تونس ، قد تظاهروا للمطالبة بالحق في الأكل والشرب العلني في شهر رمضان، واحتجاجا على اعتقال أشخاص وسجنهم بسبب إفطارهم جهرا خلال هذا الشهر.

وجاء ذلك ردا على اعتقال عدد من الأشخاص في الفترة الأخيرة بجرم الإفطار علنا في شهر رمضان، في سابقة من نوعها في البلاد، واصفين ما حدث بالقوانين ” الداعشية “.