أربعيني يروي معاناته وكيف أصبحت ” عزوبيته ” عقبة في حياته

نايف السالم(صدى):

روى مواطن أربعيني عن معاناته، وعدم حصوله على وظيفة مناسبة حتى وقتنا هذا، موضحًا أن بقاءه دون زواج كان من ضمن العقبات التي في حياته.

وأوضح المواطن أن كل مايتمناه من الله هو،وظيفة ،ومسكن ،وزوجة متمنياً أن يستجيب الله لدعائه ويحقق له أمنياته.

وأشار إلى أنه تقدم قبل 10 سنوات لأمانة المدينة المنورة للحصول على منحة أرض ، قائلا : ” لكن مُنعت بسبب أنني أعزب ولا يحق للعزاب الحصول على منحة أرض “.

وأضاف: ” خدمت في القطاع العسكري وبسبب ظرف صحي استقلت من العمل، وجربت حظي في سوق الخضار في دفع العربات ولقيت مضايقات من العمالة الوافدة ” ، بحسب المدينة.

وتابع : ” الآن أسكن في غرفة في سكن عزاب بـ 800 ريال في الشهر وصاحب السكن يهددني بدفع 2400 دفعة واحدة وإلا سيطردني للشارع ليس هذا فقط، بل تقدمت بطلب للسماح لي بالزواج من الخارج بعد أن طرقت الأبواب لبعض الأسر في المدينة المنورة وكان الرفض هو الرد الطبيعي لأنني خالٍ من العمل ولا يوجد لي سكن هذا بخلاف العادات والتقاليد التي لا يستطيع أي شاب توفيرها “.