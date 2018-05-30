قانونيون يوضحون موقف ” القبلة والقلب ” من ” التحرش “

حمود العنزي (صدى):

بعد الموافقة على قانون التحرش، وبعدما اعتبر المستشار القانوني خالد البابطين ،‏إرسال القُبلة والقلب عبر وسائل التواصل ” تحرشا ” ، علق قانونيون على هذا الأمر مؤكدين أنه لا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية تحرشا أبدًا.

وأكد محامون أنه لا ينبغى التوسع في التجريم ولا التضييق فيه، لأن هذا يعتبر إخلالاً بمقاصد المنظم السعودي، فمتى توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة ” التحرش ” وقع التجريم واستُحق العقاب.

وشددوا على أنه لا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية في مواقع التواصل الاجتماعي كالقلب والقبلة والكلمات المتداولة في بعض المناطق كـ ” فديتك ” و غيرها تحرشاً.

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