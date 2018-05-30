صحة الطائف توضح حقيقة حالة الطفل تركي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت صحة الطائف، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن حالة الطفل تركي ، الذي انتفضت له مواقع التواصل ، متوعدة بملاحقة كل من حاول تشويه الدولة في مرافقها الصحية، وإثارة الرأي العام فيما يتعلق بقضية حاجة الطفل تركي للعلاج بالخارج.

وبعد تداول هاشتاق ” تركي يحتاج للعلاج بالخارج “، واتهام مستشفى الأطفال بالتقصير في التعامل مع الحالة، أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالإنابة، عيضة ربيع الهذلي، أن الطفل تركي أدخل المستشفى الأربعاء (8 / 9 / 1439هـ)، حيث كان يعاني من التهاب حاد بالحلق والحنجرة وضيق في التنفس.

وأوضح أنه تم التعامل مع الحالة بقسم الطوارئ، واتخاذ الإسعاف اللازم، وتم إدخاله قسم العناية المركزة بسبب ازدياد ضيق التنفس ونقص نسبة الأكسجين، بعد أن تبين وجود ثقب وجسم غريب في الرئة.

وأشار إلى أنه بعد الإجراءات الطبية المتخذة أرسلت الحالة بشكل عاجل لمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة لعمل منظار للرئة واستكمال العلاج، ووفقاً لشكوى والده تم مراجعة الإجراء الطبي ونتقدم لهم بالشكر حيال ما تم اتخاذه من إجراءات ساهمت في استقرار الحالة رغم وجود ثقب وجسم غريب في الرئة ويجري العمل على استكمال العلاج ولا يوجد ما يدعو للقلق.

يذكر أن أسرة الطفل تركي كانت قد اتهمت مستشفى الأطفال بالطائف بالتقصير في التعامل مع حالته ” التهاب في الحلق ” ومنحه علاجاً خاطئاً، ما تسبب له في مضاعفات حسب شكوى والده وإدخاله العناية المركزة.