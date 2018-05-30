في ظل تخليه عن شعبه.. الحمدين يوافق على منح الإقامة الدائمة للأجانب

طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي يمنع فيه تنظيم الحمدين دخول القطريين لبلادهم، أقر مجلس الشورى القطري بالموافقة على مشروع قانون يمنح الإقامة الدائمة للأجانب، في محاولة قطرية جديدة فاشلة للخروج من دائرة المقاطعة.

وينص القانون القطري الجديد، بإعطاء الحق لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، في الحصول على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين ” أدوا خدمات جليلة للدولة “، أو” ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، وإنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقًا لأحكام مشروع القانون “.

وبذلك فسيكون من حق حاملي هذه البطاقات التملك العقاري وممارسة الأنشطة التجارية دون شريك محلي، فضلًا عن التقدم للوظائف العسكرية والمدنية في الدولة.

وأثار القرار جدلا واسعا بين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحدهم على ” تويتر ” قائلا : ” أرجو من مجلس الشورى اتخاذ قرارات في صالح المواطن القطري والمواطنة القطرية وأبنائها قبل المقيم لأنهم هم أصل قطر وهم أهل البلاد “.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمنع فيه التنظيم القطري شعبه من حقوقه، فكانت السلطات القطرية قد احتجزت المواطن القطري صالح بن جابر الحمران وأسرته المكونة من زوجته وطفل صغير بمطار الدوحة، رافضة إدخالهم إلى موطنهم لزيارة أقاربهم دون وجه حق أو سبب محدد لمنعهم من دخول بلدهم.

يذكر أن عدد سكان قطر 2,71 مليون شخص، 90 % منهم أجانب.