بالفيديو..ناقة تعزي صاحبها في وفاة ابنه

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام ناقة بمواساة صاحبها، الذي غاب عنهم لمدة 3 أيام بسبب وفاة ابنه.

وأوضح المقطع صاحب الإبل حسن مشعان الشملاني، أتت إليه واحدة من إبله تعزيه بوفاة ولده وتضمه.