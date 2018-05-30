نشر : منذ 2 ساعتين 4٬722 6 الاخبار المحلية بالفيديو..ناقة تعزي صاحبها في وفاة ابنه علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، قيام ناقة بمواساة صاحبها، الذي غاب عنهم لمدة 3 أيام بسبب وفاة ابنه. وأوضح المقطع صاحب الإبل حسن مشعان الشملاني، أتت إليه واحدة من إبله تعزيه بوفاة ولده وتضمه.
المر[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 2 ساعتين
تضم صاحبها سبحان الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29699 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوووووووولد
قل غيرررررها🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47828 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,
,, رحم الله ابنك ، وأجرك الله في مصيبتك واحسن عزاءك يااخ حسن ,, آمين ,,
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تقولون بعد قالت عظم الله أجرك احترمو عقولنا دائم الإبل اذا غاب راعيها عنها يوم او يومين اذا جاء تسوي كذا
الله يرحم المتوفي ويجبر على قلب أمه وابوه
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 51 دقيقة
لو عندك مثل هذه الناقة تعطيك نفسك تذبحها ولو كنت بتموت من الجوع ؟