بالفيديو والصور.. ” صدى ” توثق تهالك طبقة أسفلت في جدة

حسين العلي(صدى):

رصدت ” صدى ” حفرًا في طبقة الأسفلت وتشققات و تهالك وارتفاع طبقة الاسفلت إلى درجة أصبحت تتلف أجزاء المركبات السفلية، أو قد تتسبب في انقلاب المركبة لا سمح الله وهذا الشارع يقع في مخطط الرحيلي شمال جدة، وهو شارع ٢٥ الرابط بين شارع ٥٢ من بقالة العطية الى الجبل.

ولاحظت ” صدى ” اثناء التوثيق محاولة قائدي المركبات تلافي الوقوع في طبقة الأسفلت المتهالكة مما تسبب في تعطيل سير المركبات والحركة المرورية

وقد استغراب الكثير من سكان المخطط من عدم متابعة الشركات أثناء السفلتة، ويتسائلون عن دور الجهة التي تتابع تلك المشاريع .

وقد ذكر احد المواطنين أن هذا العمل الرديء والفاقد للجودة واتقان العمل فيه هدر للمال العام بسبب إعادة سفلتة وإزالة سفلتة دون وجود جودة في العمل ولا توجد مراقبة فعلية على الشركة المنفذة .

كما طالب من الجهة المسؤولة الوقوف على المشكلة ومعالجتها قبل حدوث حوادث او كارثة لا سمح الله.