دوري الصالات السعودي الاضعف عالميا بالأرقام

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

سجل دوري الصالات السعودي ارقام تجعله من اضعف الدوريات في اسيا والخليج والعرب .

حينما سجل فريق الصقور اخر الدوري السعودي نفسة بلا أي نقاط حتى الجولة 21 من الدوري ليفاجئ الجميع في الجولة الاخيرة بفوز وثلاث نقاط وهو ما لم يحدث في أي دوري في أسيا أو العرب أو الخليج لكره قدم الصالات يكون عدد قرق الدوري فيها 12نادي :ــ

ومن خلال المتابعة للكثير من الدوريات الاسيوية والعربية والخليجية نجد ان هناك امثلة تبين ان ما يحدث في الدوري السعودي يجعل كرة قدم الصالات عرضة للانتقاد والانتقاص بشكل كبير من خلال المقارنة بالدوريات الأسيويةوالعربية والخليجية :ـــ

1- الدوري الإماراتي ( 9 ) أنديه فقط النادي الأخير (الحمرية) 3 نقاط

2- الدوري الكويتي (7 )أنديه فقط والنادي الأخير حتى الان (العربي) 6 نقاط .

3- الدوري البحريني ( 7 )اندية فقط والنادي الأخير التضامن 3نقاط

4- الدوري المصري 12 نادي النادي الأخير (كهرباء القاهرة ) 14 نقطه.

5- الدوري الصيني ( 10 )أنديه النادي الأخير 3 نقاط .

6- – الدوري الياباني 12 نادي الأخير 11 نقطه والاول بطل اسيا للأندية اوساكا 62 نقطه .

7- الدوري التايلاندي 14 نادي الأخير 11 نقطه .

((ومن المركز الخامس الى الاخير سجل فيه اكثر من 100هدف))

من المركز الخامس نادى مصده حتى الاخير دخل في مرماهم اكثر من 100 هدف وهو لا يحدث في أي دوري كره صالات في العالم الفارق الكبير جدا جدا بين الخمس انديه الأوائل وباقي الأندية لابد من وقفه جادة من الاتحاد السعودي والاندية المشاركة وتقيم السلبيات الفنية التي ادت الى هذه الفجوة الكبيرة.

فريق المجد استقبل مرماه 204هدف في رقم لم نشاهده في أي دوري بمعدل 9اهداف في المباراة الواحدة .

ومن أهم أسباب هذه النتائج عدم تواجد مدربين متخصصين ومؤهلين تأهيل علمي ونظري وعدم حصول الكثير منهم على شهادات دولية معترف بها .

يأتي في المرحلة الثانية طابع اللاعب السعودي الذي يكره الدفاع ويفضل تسجيل الأهداف .

وهذه الميزة تحتاج مدربين خبراء لعمل توازن بين الدفاع والهجوم وعمل تكتيك مناسب .

نجح فيه فريق العرض والجبلين خلال الدور الثاني من هذا الموسم بأقل الإمكانيات .

خبير أداري ومحلل كرة قدم الصالات السعودية