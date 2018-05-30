بالفيديو.. الخرباوي: الإخوان يطلبون من أفرادهم أمورا مخالفة للشرع
كشف الدكتور ثروت الخرباوي الإخواني المنشق، اليوم الثلاثاء، عن قيام الجماعة الإرهابية بحث أفرادها على أوامر غريبة.
وأوضح ” الخرباوي ” في برنامج المؤامرة، المذاع عبر قناة ” 24 السعودية ” ، أن الإخوان يطلبون من افرادهم أن يطوفوا حول الكعبة خمسة أو تسع أشواطًا بما يخالف الشريعة.
وأضاف إلى أنه عندما يسأل الافراد الجماعة عن السبب ، لا يردون بإجابات على تلك التساؤلات بينما يفضلون أن لا يردون باستغلال آية: ” يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ” .
د. ثروت الخرباوي – القيادي السابق بتنظيم الإخوان :
جماعة الإخوان يدربون افرادهم على أشياء و أوامر غريبة مثل أن يطلب منهم الطواف حول الكعبة خمسة – أو – تسعة أشواط مخالفاً للشريعة
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— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) May 29, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47803 ] نشر منذ 10 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مخالف للشريعه ويبتدع مالا يرضي الله وخلقه المتبعين ,, آمين ,,