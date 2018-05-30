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بالفيديو.. الخرباوي: الإخوان يطلبون من أفرادهم أمورا مخالفة للشرع

بالفيديو.. الخرباوي: الإخوان يطلبون من أفرادهم أمورا مخالفة للشرع
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور ثروت الخرباوي الإخواني المنشق، اليوم الثلاثاء، عن قيام الجماعة الإرهابية بحث أفرادها على أوامر غريبة.

وأوضح ” الخرباوي ” في برنامج المؤامرة، المذاع عبر قناة ” 24 السعودية ” ، أن الإخوان يطلبون من افرادهم أن يطوفوا حول الكعبة خمسة أو تسع أشواطًا بما يخالف الشريعة.

وأضاف إلى أنه عندما يسأل الافراد الجماعة عن السبب ، لا يردون بإجابات على تلك التساؤلات بينما يفضلون أن لا يردون باستغلال آية: ” يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47803 ] نشر منذ 10 دقائق

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مخالف للشريعه ويبتدع مالا يرضي الله وخلقه المتبعين ,, آمين ,,

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