بالفيديو.. الخرباوي: الإخوان يطلبون من أفرادهم أمورا مخالفة للشرع

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور ثروت الخرباوي الإخواني المنشق، اليوم الثلاثاء، عن قيام الجماعة الإرهابية بحث أفرادها على أوامر غريبة.

وأوضح ” الخرباوي ” في برنامج المؤامرة، المذاع عبر قناة ” 24 السعودية ” ، أن الإخوان يطلبون من افرادهم أن يطوفوا حول الكعبة خمسة أو تسع أشواطًا بما يخالف الشريعة.

وأضاف إلى أنه عندما يسأل الافراد الجماعة عن السبب ، لا يردون بإجابات على تلك التساؤلات بينما يفضلون أن لا يردون باستغلال آية: ” يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ” .