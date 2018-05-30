مجلس الوزراء يوافق على قانون التحرش
وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله، على نظام مكافحة التحرش.
ونص القرار على الأتي: ” بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 163 / 40 ) وتاريخ 13 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش ” .
يجدر الإشارة إلى أنه من أهم المواد التي أقرها نظام التحرش هو الإلزم بالتبليغ عن حالات التحرش، وإلزام الجهات الحكومية باتخذا الإجراءات التي تكفل التعامل معها.
كما أن العقوبات تتضمن: عقوبة السجن بحيث لا تزيد عن سنتين وغرامة 100 ألف ريال أو بكليهما للمرة الأولى، والسجن 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال أو بكليهما في حال تكرار فعل التحرش؛ حيث تشمل العقوبات الجنسين.
فهد[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 9 دقائق
خطوة ممتازة حماية المرأة وردع المتحرشين