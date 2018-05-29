إصابة فيرمايلين تهدد بلجيكا قبل المونديال

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب البلجيكي، أزمة موجعة قبل المونديال بأيام قليلة ؛ على خلفية الإصابة التي لحقت بلاعبه توماس فيرمايلين الذي يواجه شبح عدم المشاركة في المونديال.

ويعاني اللاعب، بمواجهة احتمالية عدم المشاركة في المونديال في حالة عدم تعافية بعد من إصابة في الفخذ لحقت به قبل أسبوعين خلال مباراة له مع ناديه برشلونة الإسباني.

وقال الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي: ” توماس ليس في كامل لياقته في الوقت الحالي، لقد عمل بجهد كبير خلال الأسابيع الأخيرة والآن نأمل في رؤية بعض التقدم هذا الأسبوع ” .

يجدر الإشارة إلى أن بلجيكا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب منتخبات إنجلترا وتونس وبنما، وتخوض أولى مبارياتها في البطولة أمام بنما في 18 يونيو.