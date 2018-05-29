بالصور.. فورد F-150 رابتور 2019 تحصل على 3 ألوان جديدة

واشنطن(صدى):

وفرت فورد باقة من التحديثات الجديدة لموديلات F-150 رابتور 2019 لتجعلها منافسة للسيارات الألمانية متعددة الاستخدامات حيث تم جعل الشاحنة أفضل على الطرق الوعرة ولكن ليس على حساب الراحة.

وتتركز التغييرات في التعليق مع اضافة ممتصات صدمات فوكس أكبر في القياس عادت لها فورد بعد ان طرحتها منذ عامين تقريباً .

وتتميز الممتصات بصمام خاص يعدل الضغط للتعامل مع كل ظروف الطرق ويتم التحكم في النظام بصورة الكترونية بالكامل.

كما زودت السيارة بما يعرف باسم Trail Control وهو مثل مثبت السرعة الذي يعمل للقيادة على الطرق الوعرة على سرعات تصل حتى 20 ميل في الساعة.

كما يختار السائق السرعة التي يريد التحرك بها وتسارع السيارة ويستخدم المكابح للتحكم في كل عجلة بصورة فردية عند الحاجة .

وتشمل التغييرات الشكلية في السيارة 3 ألوان جديدة تشمل أزرق فورد بيرفورمانس وأزرق Velocity وأسود Agate وهي ألوان مستعار من فورد ايدج ST وموستانج 2019.

كما زودت بلونين في شعار فورد على الباب الخلفي وفي الداخل توفرت السيارة بمقاعد ريكارو كجزء من الباقة ومدخلات ألكانتارا.