نصائح للحفاظ على صحة فمك خلال شهر رمضان

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر من الضروري الاهتمام بصحة الأسنان والفم خلال شهر رمضان، والذي يشهد تغيرات في عادات تناول الطعام وأوقاتها، مما يفرض الحاجة إلى تغيير روتين العناية اليومي.

وتتضمن المشاكل الفموية التي يعاني منها الصائمون خلال شهر رمضان، جفاف الفم نتيجة عدم شرب الماء والسوائل لوقت طويل، رائحة الفم الكريهة، كيفية التعامل مع جفاف الفم:

ويشار إلى أن رائحة الفم الكريهة ترتبط بتراكم البكتيريا والجراثيم في الفم، ويمكن التخلص منها باستخدام غسول مناسب يقضي على هذه الميكروبات.

ويجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، وخاصة بين وجبتي الإفطار والسحور، وينصح أيضاً بكشط وتنظيف اللسان بالفرشاة، حيث أن تراكم البكتيريا عليه، يتسبب أيضاً برائحة الفم الكريهة.

ينصح أن تجري عملية فحص دورية للأسنان في الأشهر الأخرى، ولكن إذا اضطررت إلى زيارة طبيب الأسنان خلال شهر رمضان، يجب أن تُعلم الطبيب أنك صائم، ولا تتناول المسكنات الفموية خلال النهار.