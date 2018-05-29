نصائح للحفاظ على صحة فمك خلال شهر رمضان
يعتبر من الضروري الاهتمام بصحة الأسنان والفم خلال شهر رمضان، والذي يشهد تغيرات في عادات تناول الطعام وأوقاتها، مما يفرض الحاجة إلى تغيير روتين العناية اليومي.
وتتضمن المشاكل الفموية التي يعاني منها الصائمون خلال شهر رمضان، جفاف الفم نتيجة عدم شرب الماء والسوائل لوقت طويل، رائحة الفم الكريهة، كيفية التعامل مع جفاف الفم:
ويشار إلى أن رائحة الفم الكريهة ترتبط بتراكم البكتيريا والجراثيم في الفم، ويمكن التخلص منها باستخدام غسول مناسب يقضي على هذه الميكروبات.
ويجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، وخاصة بين وجبتي الإفطار والسحور، وينصح أيضاً بكشط وتنظيف اللسان بالفرشاة، حيث أن تراكم البكتيريا عليه، يتسبب أيضاً برائحة الفم الكريهة.
ينصح أن تجري عملية فحص دورية للأسنان في الأشهر الأخرى، ولكن إذا اضطررت إلى زيارة طبيب الأسنان خلال شهر رمضان، يجب أن تُعلم الطبيب أنك صائم، ولا تتناول المسكنات الفموية خلال النهار.
عاشقةً وكفى.[ عدد التعليقات: 5636 ] نشر منذ 39 دقيقة
اخخ الاسنان كنت في نعمة لما حسيت بالم الضرس
ضروري بشكل دوري تنظيف الاسنان وتلميعها وحل مشاكلها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9123 ] نشر منذ 18 دقيقة
كثير اعرفهم تجننهم الابر يروحون لما يشوفونها طارو☺😂
خيال …واكتمال ✔[ عدد التعليقات: 12010 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يحفظ امي من عمري ٦ سنوات وهي تجاهدني ع الفرشاه والمعجون
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.لحد ماصرت احس فيه شي ناقصني لو مافرشيت اسناني قبل النوم وفي الصباح
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.من شب ع شي شاب عليه الموضوع فقط تعويد ويصير روتين اساسي من عنايتك اليوميه
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.لله الحمد لااعاني من تسوس ولا جير ولااااشي فالفضل بعد الله لامي قبل كلللل شي