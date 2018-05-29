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بالفيديو.. طفلة تتعلم عزف الموسيقى باستخدام قدميها

بالفيديو.. طفلة تتعلم عزف الموسيقى باستخدام قدميها
واشنطن(صدى):

تعلمت طفلة أمريكية طموحة تٌدعى ” ليلى موريسون ” تبلغ من العمر 9 سنوات ، العزف على آلة موسيقية باستخدام قدميها .

حيث ولدت ليلي بمرض خلقي يعرف بـ ” اعوجاج المفاصل ” جعلها غير قادرة على استخدام يديها وحد من نطاق الحركة أو المفاصل، ويؤثر في جميع أطرافها الأربعة .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الطفلة ليلى وهي تعزف بأصابع قدميها على آلة القانون وتقلب صفحات النوتة الموسيقية بسلاسة داخل منزلها في ساوث كارولينا الأمريكية .


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