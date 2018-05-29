بالفيديو.. طفلة تتعلم عزف الموسيقى باستخدام قدميها
تعلمت طفلة أمريكية طموحة تٌدعى ” ليلى موريسون ” تبلغ من العمر 9 سنوات ، العزف على آلة موسيقية باستخدام قدميها .
حيث ولدت ليلي بمرض خلقي يعرف بـ ” اعوجاج المفاصل ” جعلها غير قادرة على استخدام يديها وحد من نطاق الحركة أو المفاصل، ويؤثر في جميع أطرافها الأربعة .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الطفلة ليلى وهي تعزف بأصابع قدميها على آلة القانون وتقلب صفحات النوتة الموسيقية بسلاسة داخل منزلها في ساوث كارولينا الأمريكية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47803 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الخالق ,,