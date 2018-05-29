اختارا أحد الألوان لتسمية طفلتهما.. والمحكمة تأمر بتغييره

روما(صدى):

ألزمت محكمة إيطالية ، زوجان إيطاليان ” لوكا وزوجته فيتورا ” ، بتغيير طفلتهما، بعد أن اختارا لها اسماً يشير إلى اللون الأزرق، معتبرة أنه لا يناسب جنسها كأنثى.

وكان أطلق الوالدين على ابنتهما التي تبلغ الآن من العمر 18 شهراً اسم ” بلو ” ، دون أن يدركا، أن ذلك سيوقعهما في مشاكل مع المحاكم.

ويقول لوكا في تعليقه على قرار المحكمة ، إنهما اختارا هذا الاسم، كاختصار لثلاث كلمات إيطالية، تعني ترجمتها : جميلة وحيوية وفريدة، لكن جمع الأحرف مع بعضها، أعطى معنى اللون الأزرق باللغة الإيطالية.

واعتبر القاضي، أن الاسم غير مناسب لطفلة، وأمر والديها بتغيير الاسم، وإلا ستقوم المحكمة باختيار اسم جديد لها .