استشهد في المسجد وهو صائم إثر مقذوف.. الداير تودع شهيدها ” المالكي “

تركي السالم(صدى):

شيعت محافظة الداير بجازان، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب الرقيب أحمد يحيى الخالدي المالكي أحد منسوبي قوات الجيش الذي استشهد في الحد الجنوبي أمس.

وأدت جموع المصلين الصلاة على الشهيد في مسجد خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير عصر اليوم.

وحضر الصلاة كل من محافظ الداير سفر بن سعد الشهراني ورئيس مركز عثوان الاستاذ عبدالله سك وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة .وعدد من مشائخ المحافظة.

وقدم محافظة الداير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وأمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لعائلة وأشقاء وذوي شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يجدر الإشارة إلى أن البطل الشهيد تم استهدافه بمقذوف من أعداء الوطن الإرهابيين وهو صائم ويصلي في المسجد.