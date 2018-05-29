بالصور.. حركة المعتمرين والمصلين من ارتفاع 1000 قدم

نايف السالم(صدى):

التقطت صورًا لمنظر المسجد الحرام من ارتفاع أكثر من 1000 قدم عبر طيران الأمن، والتي بينت هيبة وعظمة البيت العتيق الذي تهفو إليه الأفئدة من مشارق الأرض ومغاربها.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس ” ، المسجد الحرام من عدة جوانب تبين حركة المعتمرين والمصلين والزوار فوق أجواء مكة المكرمة وعبر طرقاتها المتشعبة .

كما بينت الصور استفادة الزائرين والمعتمرين من مشاريع التوسعة التي شهدها المسجد الحرام منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” اللذين سخرا كل الإمكانات المادية والبشرية والآلية من أجل راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في أجواء تحفها السكينة والراحة وسط كثافة المصلين والطائفين حول الكعبة المشرفة وفي جنبات المسجد الحرام وساحاته .