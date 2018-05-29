ضبط مستودع مخالف بداخله 45 طنا من الدقيق المغشوش بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية القوز بمحافظة القنفذة، مستودعًا مخالفًا عثرت بداخله على أكثر من 45 طنًا من الدقيق المغشوش.

وصرَّح المتحدث الرسمي لـ البلدية، خليل الشيخي، بأنه تم ضبط المستودع شرق مدينة القوز، وتم مداهمة الموقع من قبل المراقبين المختصين وبمشاركة أمن المهمات وفرع التجارة بالقنفذة.

واتضح أن العاملين بالمستودع يقوموا بتأمين كميات كبيرة من الدقيق يزن أكثر من 45 كليو جرامًا، أي أكثر من 1000 كيس، ومن ثم تقوم بتعبئة الدقيق في أكياس لا تحمل بيانات، وتواريخها مغلوطة، ويتم تغليفها بمكائن خياطة خاصة، وذلك بغرض التربح غير المشروع.

وعلى الفور، أغلق المراقبون المستودع للغش الموجود به، و لتدني مستوى النظافة، ولعدم وجود رخصة للمستودع، ولعدم وجود كرت صحي للعامل، بالإضافة إلى مصادرة 56 كيسًا من الدقيق المغشوش (حجم 10 كيلوات)، ومصادرة ماكينة خياطة، والتحفظ على ما يقارب 1000 كيس دقيق، وإعداد محضر مشترك بذلك، وتطبيق اللوائح والأنظمة لمثل هذه المخالفة الصريحة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية القوز، المهندس عبدالله الزبيدي، أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف الأنظمة واللوائح، واعدًا بتطبيق العقوبات النظامية الرادعة لمثل هذا العمل.

