ديبالا: سنحلم باقتناص كأس العالم لأننا نملك ” ميسي “

نواف السالم(صدى):

اعتبر الأرجنتيني نجم يوفينتوس ديبالا أن تواجده مع ميسي يوميًا في المنتخب أمر لا يصدق، موضحًا أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من وجهة نظرة.

وأضاف ديبالا: ” أن تتاح الفرصة لك لرؤية ميسي كل يوم هو أمر لا يصدق، لأنك تعرف وتتعلم الكثير عن الجودة والمهارة التي يمتلكها “.

وأشار إلى أن الجميع يرغب في تتويج الأرجنتين بكأس العالم، موضحًا أنهم يمتلكون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؛ لذلك سيبذلون جهدهم.

واستكمل : ” لدينا رغبة كبيرة في مساعدة ليو على تحقيق شيء رائع أمام الجميع، سنحاول مساعدته أينما كنا في الملعب “.