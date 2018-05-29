جبهة ” شير شات ” تفتح النار على محاولات الخلايا الإلكترونية لاختراق المملكة

أماني الغامدي(صدى):

سلطت الحلقة الـ13 من مسلسل شير شات اليوم الثلاثاء، الضوء على أعداء الوطن والمنظمات والخلايا العدوانية الإلكترونية التي تهاجم المملكة.

وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة الـ13من شير شات.

وقال أحد المغردين : حلقة شير شات13 حلقة مهمه جدا لانها تبين طرق المنظمات والخلايا العدوانيه الي تهاجم المملكة

وأضاف آخر : لوعي الشعبي اعتقد هو السبب الحقيقي لافشال اي مخطط ضد السعوديه وادق مثال على ذلك اربعون تقرير يوميا محرضا ضد السعوديه ولم يستميل الراي العام السعودي ولم يكن له تاثير اطلاقا فعلا نحتاج مثل هذه الحلقه لتوعية الناس.

وتابع آخر : حلقة مميزة لتسليطها الضوء على حرب بارده اكترونية هدفها اختراق الجبهه الداخلية ونخر الدولة من الداخل.

في حين قال آخر يجب ان يعي الشعب السعودي ان حلقة اليوم ليست مجرد تمثيل وانما واقع وهو قليل مما يُحاك ضد المملكه العربيه السعوديه وضد حكامنا وضد شعبها لطالما كان هذا البلد مستهدف ولكن الله سبحانه هو حاميها ومن ثم انعم الله علينا بحكام يخافون الله ويحافظون على الدين.