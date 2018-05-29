قرار ” يويفا ” بشأن ” راموس “

ماجد محمد(صدى):

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراره بشأن مدافع فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

ورفض ” يويفا ” ، توقيع أي عقوبة على ” راموس ” ، بعد تدخلاته العنيفة أمام لاعبي الفريق الخصم ” ليفربول الإنجليزي ” في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر البيان الذي صدر عن مسؤلو الاتحاد الأوروبي، أن القاعدة التأديبية التي تسمح بفتح تحقيق في حالات سوء السلوك، لا تنطبق في هذه الحالة.

وتابع البيان : ” لم يكن هناك أي احتجاج آخر من راموس ضد لاعبي ليفربول ” .

يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي، أثار موجة غضب بين جماهير ليفربول، خاصة بعد تعمد راموس إصابة لاعبي الفريق.