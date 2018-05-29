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قرار ” يويفا ” بشأن ” راموس “

قرار ” يويفا ” بشأن ” راموس “
ماجد محمد(صدى):

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراره بشأن مدافع فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.
ورفض ” يويفا ” ، توقيع أي عقوبة على ” راموس ” ، بعد تدخلاته العنيفة أمام لاعبي الفريق الخصم ” ليفربول الإنجليزي ” في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر البيان الذي صدر عن مسؤلو الاتحاد الأوروبي، أن القاعدة التأديبية التي تسمح بفتح تحقيق في حالات سوء السلوك، لا تنطبق في هذه الحالة.

وتابع البيان : ” لم يكن هناك أي احتجاج آخر من راموس ضد لاعبي ليفربول ” .

يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي، أثار موجة غضب بين جماهير ليفربول، خاصة بعد تعمد راموس إصابة لاعبي الفريق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 58 دقيقة

هذا ظلم ويسمح بالتوحش داخل الملعب حق اللاعبين

[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 55 دقيقة

اصابته للاعب المصري كان مؤذية ومن تلممكن ان تمنعه من المشاركة في المونديال كيف لا يعاقب

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