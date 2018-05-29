قرار ” يويفا ” بشأن ” راموس “
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراره بشأن مدافع فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.
ورفض ” يويفا ” ، توقيع أي عقوبة على ” راموس ” ، بعد تدخلاته العنيفة أمام لاعبي الفريق الخصم ” ليفربول الإنجليزي ” في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكر البيان الذي صدر عن مسؤلو الاتحاد الأوروبي، أن القاعدة التأديبية التي تسمح بفتح تحقيق في حالات سوء السلوك، لا تنطبق في هذه الحالة.
وتابع البيان : ” لم يكن هناك أي احتجاج آخر من راموس ضد لاعبي ليفربول ” .
يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي، أثار موجة غضب بين جماهير ليفربول، خاصة بعد تعمد راموس إصابة لاعبي الفريق.
فهد[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا ظلم ويسمح بالتوحش داخل الملعب حق اللاعبين
فيصل[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 55 دقيقة
اصابته للاعب المصري كان مؤذية ومن تلممكن ان تمنعه من المشاركة في المونديال كيف لا يعاقب