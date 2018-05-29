16 يوم على المونديال.. رقم عالمي لـ ” كلوزه “

نواف السالم(صدى):

يتبقى 16 يومًا فقط على انطلاق أولى مباريات مونديال روسيا 2018، ولعل هذا الرقم يذكرنا باللاعب ميروسلاف كلوزه، الذي سجَّل هدفه الـ16 في نهائيات كأس العالم في 2014.

جاء ذلك عندما سحقت ألمانيا البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014، حيث تصدّر كلوزه منفرداً قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النهائيات العالمية.

وكان ” كلوزه ” قد صرَّح في وقت سابق، بأنه لا يعتبر نفسه أيقونة، بل حقق إنجازًا رائعًا فحسب، قائلًا : ” فالمرء يحلم بتسجيل 16 هدفاً. غير أنه يتعيّن عليّ كالعادة، أن أشكر فريقي، لأنه لم يكن بإمكاني بدونه أن أحقق هذا الإنجاز ” .

ويشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، يوم 14 يونيو القام، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الإفتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.