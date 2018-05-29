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بالفيديو والصور.. ” دياز ” يصل إلى جدة

بالفيديو والصور.. ” دياز ” يصل إلى جدة
ماجد محمد(صدى):

وصل المدرب الجديد لفريق الاتحاد، الأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وكان في استقباله، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لكرة القدم ومدير المركز الإعلامي ومدير العلاقات العامة.

ومن المقرر أن يعقد ” دياز ” عددًا من الاجتماعات مع مجلس الإدارة والجهاز الإداري في الفريق لوضع التصور العام لتجهيز الفريق للموسم المقبل.

 


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