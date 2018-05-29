محاولات لتهريب اللبن الخليجي إلى قطر مقابل الديزل

طلال الضوي(صدى):

وقعت عملية تهريب ومقايضة بعض المنتجات الخليجية على السواحل القطرية، حيث تصدى خفر السواحل لهذه العملية.

وتفصيلًا، كشفت أحد الحسابات القطرية على موقع ” تويتر ” ، أن خفر السواجل القطري تصدى لمحاولة تهريب ” لبن ” من إحدى دول الخليج إلى الأراضي القطرية.

ومن المعروف أن تنظيم الحمدين يحرِّم تداول اللبن الخليجي في الأسواق القطرية، إلا أنه يجد طلبًا من القطريين خاصة في رمضان.

وأوضح الحساب، أن العملية نفذها 3 هنود، حيث كانوا يتبادلون مع أشخاص من جنسيتهم كميات اللبن مقابل كميات ديزل.