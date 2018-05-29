مواطنة تبني مسجدًا لزوجها المتوفي من راتبه التقاعدي

علي القحطاني(صدى):

ضربت مواطنة أروع الأمثلة في الوفاء والإخلاص والحب لزوجها، حيث استمرت أكثر من 30 سنة بعد وفاته رحمه الله تجمع الراتب التقاعدي الخاص به والذي تستلمهُ شهرياً لتبني له مسجداً باسمه.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع قصة المواطنة، حيث علق أحدهم قائلًا : حسيت بفرحتها وهي واقفه وتشوف نتاج صبر 30 سنه الله يجزاها خير ويرحم زوجها ويغفرله.

وأضاف آخر : هذه هي قصة الحب الحقيقية من أمهاتنا العفيفات الوفيات.. أتمنى من فتيات اليوم أن يتخذوهن قدوة في الوفاء وحسن التبعل والعفة.

وتابع آخر : هذي المرأة اللي يتمناها كل رجال ونعم المرأة.