نصائح هامة للمحافظة على بشرتك خلال السفر

نورة الشهري(صدى):

قدمت خبيرة تجميل ، بعض النصائح الجمالية التي يجب إتباعها وتطبيقها دائما أثناء السفر، لحماية البشرة من المشاكل الجمالية التي تؤثّر على رونقها ونضارتها مثل الجفاف وظهور البثور وغيرها من المشاكل غير مرغوب بها .

إليك أبرزها:

الترطيب

من المهم أن تضعي في حقيبة سفرك كريم الترطيب المناسب لنوعية بشرتك وأن تطبّقيه في الصباح بعد غسل وجهك وطبعاً في المساء قبل النوم، حيث يعتبر كريم الترطيب من العناصر الأساسية للبشر مهما كانت نوعيتها.

فهو يعمل على تجديد الخلايا ومنعها من التلف، من خلال حبس الرطوبة داخل البشرة ومنع جفافها.

كما ويُنصح بتطبيق الكريم المرطّب لوحده أثناء وجودك في الطيارة ما يسمح للمسام أن تتنفس ومن ثمّ إضافة الفاوندايشن عند الإقتراب للهبوط ما يمنح وجهك توهجاً لا مثيل له.

رشّ الوجه بالمياه المعدنية

لتجديد الماكياج أثناء السفر، لا تضعي أبداً المزيد من الفاوندايشن أو كريم الأساس خلال اليوم أولا حتى البلاش أو أحمر الخدود. بدلاً من ذلك، استخدمي رذاذاً من المياه المعدنية وقومي برشّه على كامل وجهك ثمّ طبّقي القليل من كريم الترطيب.

فبهذه الطريقة أنتِ ترطّبين بشرتك وتمنعين إغلاق المسام وتعبها.

تنظيف البشرة

إن أهم خطوة لا يجب أبداً أن تهمليها أثناء سفرك هي تنظيف بشرتك مرتين في اليوم أي في الصباح بعد الإستيقاظ وفي المساء قبل النوم. فتنظيف البشرة بواسطة المنظّف الخاص بنوعية بشرتك، هو ما سيحميها من آثار ترسبات اليوم وتراكم التلوّث والأوساخ عليها ما يبقيها نضرة.

تطبيق واقي الشمس

خلال السفر، لن ترفضي ابداً التنزه تحت اشعة الشمس أو قضاء اليوم على شاطئ البحر. لذلك ولحماية بشرتك من مضارّ الأشعة فوق البنفسجية، لا تترددي في تطبيق واقي الشمس في الصباح وتجديده مراراً وتكراراً عند التعرّض المفرط لها. وإحرصي على ان تكون نسبة الحماية لكريم واقي الشمس تتخطى الـ30SPF.

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