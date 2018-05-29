أبا الخيل يتوعد الوافد المسئ لموظف سعودي بأقصى عقوبة نظامية
أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن صاحب اللافتة المسئية لأحد العاملين السعوديين، هو وافد لدى المنشأة، متوعدًا إياه بتوقيع أقصى العقوبة النظامية عليه.
وقال ” أبا الخيل ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فرق التفتيش في الرياض تباشر وتضبط منشأة وضعت لوحة مسيئة إلى أحد العاملين السعوديين، وثبت أن المسيء هو عامل وافد لدى المنشأة، وسيتم إيقاع أقصى العقوبة النظامية على الوافد ومنها منعه من العمل في المملكة، ومحاسبة المنشأة ” .
وكانت الصورة المسئية للموظف السعودي، قد انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت عبارة عن لافتة على أحد المتاجر الشهيرة الخاصة ببيع الملابس الرياضية في العاصمة الرياض، وكتب عليها : ” أمين الصندوق السعودي غائب عن الدوام ” .
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qlq[ عدد التعليقات: 2250 ] نشر منذ 2 ساعتين
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لزقو ا بجبهتة اللوحة
رد اعتيار من الشركة مبلغ 500 الف للمواطن
ابو من سمح لهم بمكان المواطن
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1671 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو بيض الله وجهك
إلي ما يحترم البلد ونظام البلد إلي فرض السعودي علية يعمل بالقوة اطردوة قلعتة
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
اسلوب لايليق ويستحق الأجراء الفوري دون هواده اوتردد المتحدث الرسمي يدور ويلتف عن كيفية الأجراء ويتعذر بالأنظمه المتاحه المطلوب استدعاء صاحب المؤسسه وتعميده باخلاء طرف العامل بالمطار قبل نهاية دوام 22 / 10 يطير لآهله ووطنه فهوغير مرغوب فيه وتوضع بصمته بالجهاز لتفادي الزوير والعوده ثانية كذا القرارات بالخيل عدا ذلك مجرد كلام في الهواء للأستهلاك الأعلامي فقط
معلمة[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يعطيه العافية