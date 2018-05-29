أبا الخيل يتوعد الوافد المسئ لموظف سعودي بأقصى عقوبة نظامية

عادل الحربي(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن صاحب اللافتة المسئية لأحد العاملين السعوديين، هو وافد لدى المنشأة، متوعدًا إياه بتوقيع أقصى العقوبة النظامية عليه.

وقال ” أبا الخيل ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فرق التفتيش في الرياض تباشر وتضبط منشأة وضعت لوحة مسيئة إلى أحد العاملين السعوديين، وثبت أن المسيء هو عامل وافد لدى المنشأة، وسيتم إيقاع أقصى العقوبة النظامية على الوافد ومنها منعه من العمل في المملكة، ومحاسبة المنشأة ” .

وكانت الصورة المسئية للموظف السعودي، قد انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت عبارة عن لافتة على أحد المتاجر الشهيرة الخاصة ببيع الملابس الرياضية في العاصمة الرياض، وكتب عليها : ” أمين الصندوق السعودي غائب عن الدوام ” .

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