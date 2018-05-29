رأي حساب المواطن في وضع الزوجة حسابها البنكي بديلا لحساب الزوج

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية وضع الحساب البنكي للزوجة بدلًا من الحساب البنكي للزوج؛ للحصول على الدعم.

ووجهت مواطنة سؤالًا لحساب خدمة العملاء على موقع ” تويتر ” ، قالت فيه: ” هل يصح أن أضع رقم حسابي بدل حساب زوجي؟ ” .

من جابنه، قال الحساب في تغريدة ردًا على السؤال : ” حياك الله، لا أختي الكريمة، لا بد أن يكون رقم الحساب البنكي باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)، نسعد بخدمتك ” .