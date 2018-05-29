رأي حساب المواطن في وضع الزوجة حسابها البنكي بديلا لحساب الزوج
كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية وضع الحساب البنكي للزوجة بدلًا من الحساب البنكي للزوج؛ للحصول على الدعم.
ووجهت مواطنة سؤالًا لحساب خدمة العملاء على موقع ” تويتر ” ، قالت فيه: ” هل يصح أن أضع رقم حسابي بدل حساب زوجي؟ ” .
من جابنه، قال الحساب في تغريدة ردًا على السؤال : ” حياك الله، لا أختي الكريمة، لا بد أن يكون رقم الحساب البنكي باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)، نسعد بخدمتك ” .
qlq[ عدد التعليقات: 2250 ] نشر منذ 1 ساعة
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