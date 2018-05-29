ساما: سيتم التعامل بالريال الورقي حتى يتم سحبه

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أنه سيتم التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة، حتى يتم سحبه من التداول وفقًا لخطة زمنية محددة.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تداوُل الريال المعدني بدلاً من الريال الورقي مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حالياً جنباً إلى جنب مع الريال المعدني، حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك ” .

يذكر أن ساما، كانت قد أعلنت عن الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول، اعتبارًا من الخميس الماضي.

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