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ملابسات سقوط ساتر جداري وإصابة عمال في المسجد النبوي

ملابسات سقوط ساتر جداري وإصابة عمال في المسجد النبوي
نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ملابسات سقوط جزء من ساتر جداري، اليوم الثلاثاء، وإصابة 3 عمال.

وأشارت إلى أنه خلال القيام بأعمال ترميم لمرفق مغلق وغير مستخدم؛ بغرض إعادة الاستفادة منه وتأهيله واستخدامه من قبل الزوار في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي في بدروم الساحات بمواقف السيارات، سقط جزء من الساتر.

وأفادت بأنه تم إصابة 3 عمال إصابات طفيفة، وتم نقلهم على الفور للمستشفى للاطمئنان على صحتهم، مؤكدة أن حالتهم جيدة الآن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 😱😱

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقومهم بالسلامة ويحفظهم من كل شر قدر الله وماشاء فعل

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