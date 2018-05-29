وفاة شاب في ظروف غامضة.. وشرطة الشرائع تحقق

نايف السالم(صدى):

توفي شاب، فجر اليوم الثلاثاء، في حي الشرائع التابع لمكة المكرمة، في ظروف غامضة.

وأفاد مصدر بأن الجهات المعنية ممثلة في مركز شرطة الشرائع والبحث الجنائي والنيابة العامة، تحقق في وفاة الشاب الذي وجد ميتًا أمام منزل ذويه.

وورد بلاغًا إلى مركز العمليات الموحدة بعد فجر اليوم، عن حالة الوفاة، حيث باشرت دوريات الأمن البلاغ والأدلة الجنائية.

وتحفظت الجهات المعنية على أطراف القضية ومن تربطهم صلة بالمتوفى مبدئيًا؛ لاحتمال وجود شبهة جنائية في القضية، حيث تم إيقافهم على ذمة التحقيق.