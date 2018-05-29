بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب صدمة خمسيني دون قصد

لندن(صدى):

اعتدى شان بطريقة مروعة على رجل في الخمسينات من عمره ، عقب أن اصطدم به الأخير دون قصد على جسر البرج في لندن .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، رجلا خمسينيا يحمل مظلته ويسير في الشارع، وفجأة اصطدم دون قصد بشاب، مما أثار غضب الأخير، وقام الشاب بلكم الخمسيني، مما تسبب في سقوطه على الأرض وتركه ورحل.

ومن جانبها تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على الشاب الذي اعتدى على الخمسيني بالضرب المبرح، وتركه غارقا في دمائه بعد أن أصيب بجرح عميق في جبهته.