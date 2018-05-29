تنبيه.. الرياض تشهد رياح وأتربة لمدة 7 ساعات

حمود العنزي(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيهًا على منطقة الرياض، بوجود رياح سطحية.

ووصف التنبيه الحالة، بأنها نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن الحالة ستبدأ عند الساعة الـ 17:15 من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الـ00:30 بعد منتصف الليل.