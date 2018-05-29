مهاجرة عربية بإيطاليا تنتحر بعد قتل ابنتها بطريقة مروعة

روما(صدى):

أقدمت مهاجرة مغربية في إيطاليا على قتل ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا، ثم أضرمت النار في المسكن، وانتحرت بعد ذلك بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وأكدت الشرطة الإيطالية ، أن جيران المغربية أكدوا أن علاقة الأم صليحة مارسلي بابنتها ياسمين الصفاحي، ساءت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وكانوا يسمعون جدالهما وصراخهما، لكنهم لم يتوقعوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد.

وكان وجد رجال الإطفاء الأم ، جثة هامدة أسفل المبنى، بالإضافة إلى جثة ابنتها داخل المنزل وعليها علامات الطعن بآلة حادة على مستوى العنق.

وقامت السلطات الإيطالية بفتح تحقيق في الموضوع، للكشف عن ملابسات الحادثة والظروف التي سبّبت وقوع الجريمة.