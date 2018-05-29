بعد واقعة الشاب المالي بباريس.. مغردون يطالبون بتكريم ” سبايدر مان الخبر “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، معاد تداوله شابًا يتسلق بناية مكونة من 3 طوابق باحترافية عالية في مدينة الخبر، لإنقاذ طفل كان على وشك السقوط من النافذة؛ حيث أمسك به المواطن الشاب وأعاده إلى أسرته.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الأمنية تكريم الشاب، الذين ربطوا بين شجاعته وبين قصة الشاب المالي الذي أنقذ طفلًا كاد يسقط من شرفة منزل عالية شمال العاصمة الفرنسية باريس.

ويذكر، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كرّم الاثنين، المهاجر الإفريقي الشاب مامودو غاساما بعد فعلته، ومنحه الجنسية الفرنسية، كما أمر بضم غاساما إلى جهاز الإطفاء على مهاراته التي كشف عنها خلال إنقاذه الطفل.