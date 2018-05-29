بعد واقعة الشاب المالي بباريس.. مغردون يطالبون بتكريم ” سبايدر مان الخبر “
أظهر مقطع فيديو، معاد تداوله شابًا يتسلق بناية مكونة من 3 طوابق باحترافية عالية في مدينة الخبر، لإنقاذ طفل كان على وشك السقوط من النافذة؛ حيث أمسك به المواطن الشاب وأعاده إلى أسرته.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الأمنية تكريم الشاب، الذين ربطوا بين شجاعته وبين قصة الشاب المالي الذي أنقذ طفلًا كاد يسقط من شرفة منزل عالية شمال العاصمة الفرنسية باريس.
ويذكر، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كرّم الاثنين، المهاجر الإفريقي الشاب مامودو غاساما بعد فعلته، ومنحه الجنسية الفرنسية، كما أمر بضم غاساما إلى جهاز الإطفاء على مهاراته التي كشف عنها خلال إنقاذه الطفل.
qlq[ عدد التعليقات: 2238 ] نشر منذ 2 ساعتين
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قلتا ونقول بطل
طلال[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يطيب وجهه ويجازيك خيرا ويعطيه الصحه والعافيه
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر علي أبنائنا ويحفظهم من كل شر
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1166 ] نشر منذ 1 ساعة
هالسالفه اتذكر شليويح انقذ صنيتان من الغرق بالغدير وبعدها شيخ القبيله ملقاط كرمه بعنز مضرعه
خالد العنزي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا وجهي ان احد عطاة حلاوة مصاص هههههههههههههههههههههههههه على مين تلعبها مسوي سوبر مان زي الي بفرنسا على فكرة انا ملاحظ كثرانة تصوير النخوة في الحالات هذي كله عشان يوصل الفديو للمسؤولين ويتكرمون بفلوس او بوظيفة هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
صقر حوران[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة
ااااااه يالخبر يالبيها ولبى اهلها وناسها وبحرها