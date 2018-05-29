حساب المواطن يوضح مدى تأثر الدعم بالسفر خارج البلاد

عادل الحربي(صدى):

كشف حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن السفر خارج البلاد لمدة تتجاوز الحد المسموح به تؤثر على الدعم الخاص للمستفيد؛ حيث جاء ذلك ردًا من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بـ ” تويتر ” على مواطن وجَّه سؤالاً قال فيه: ” هل صحيح يتم إيقاف حساب المواطن في حال السفر إلى الخارج للسياحة لمدة لا تتجاوز ١٤ يومًا؟ ”

وأجاب حساب المواطن، قائلًا: ” أهلاً بك، في حال تجاوزت مدة إقامتك خارج المملكة أكثر من 90 يوماً سيؤثر على استحقاقك، نسعد بخدمتك. ” ، مضيفًا في تغريدة أخرى: ” يتم خصم نسبة من استحقاقك في حال تجاوزت مدة تواجدك خارج المملكة أكثر من 90 يوماً تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج سواء بشكل متواصل أو متقطع .. نسعد بخدمتك. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه أكد حساب المواطن، أمس الاثنين، أنه يتم صرف الدعم للمستفيدين، بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.